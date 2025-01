Raad voor de rechtspraak: dien wetsvoorstellen asiel nu niet in

Binnenland

Dien de wetsvoorstellen over asielnoodmaatregelen en een tweestatusstelsel nu niet in, adviseert de Raad voor de rechtspraak aan asielminister Marjolein Faber. De raad stelt voor om eerst alle maatregelen uit het Europese migratiepact in te voeren. Als de twee wetten van Faber hier ook nog bovenop komen, leidt dat volgens de raad tot een hoge werklast bij de rechtspraak en andere organisaties in de migratieketen.