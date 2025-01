Vorig jaar 1,3 miljoen pechmeldingen bij ANWB, vooral over accu’s

Binnenland

De Wegenwacht is vorig jaar meer dan 1,3 miljoen keer uitgerukt om te ondersteunen bij pech onderweg. Gemiddeld kwam de pechhulpdienst van de ANWB 3700 keer per dag in actie. Weggebruikers schakelden de Wegenwacht vooral in voor problemen met de accu van hun wagen, maar ook lekke banden en problemen met de dynamo kwamen vaak voor.