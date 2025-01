Ontheemde Palestijnen toegelaten in noorden Gazastrook

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had laten weten dat Palestijnen maandagochtend weer terug kunnen keren, nadat een geschil over de vrijlating van de Israëlische gijzelaar Arbel Yehud was opgelost.

Dit weekend verzamelden zich enorme menigten Gazanen op een kustweg nabij de Netzarim-corridor. Het mediakantoor van Hamas meldde dat tussen de 615.000 en 650.000 Gazanen terug naar het noorden willen.

Het Israëlische leger had Gazanen tijdens de oorlog meermaals opgeroepen het noorden te verlaten. Daaraan gaven zij massaal gehoor. Als onderdeel van het bestand tussen Hamas en Israël kunnen zij nu weer terug naar huis.