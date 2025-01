Twee Nederlanders zakken door ijs Weissensee en raken onderkoeld

De mannen zouden ongeveer anderhalf uur geschaatst hebben toen rond 12.15 uur het ijs onder hen het plotseling begaf. Een Nederlander op de oever hoorde hulpkreten en schakelde hulptroepen in. Samen met een 34-jarige Oostenrijker duwde hij een roeiboot tweehonderd meter over het ijs richting de slachtoffers. Er werd een touw uit de boot gegooid waarmee de schaatsers zichzelf uit het water konden trekken. Het tweetal is behandeld door hulpverleners en is daarna vertrokken.

De schaatsbond KNSB liet zondag weten dat de twee Nederlanders toeristen zijn die niet meededen aan de wedstrijd op natuurijs die zaterdag werd gehouden. Volgens een woordvoerder worden de marathonwedstrijden en georganiseerde toertochten allemaal gereden op het kleine meer van de Weissensee. Daar is de ijsdikte overal circa 30 centimeter. De twee hebben volgens de bond de waarschuwingen en verboden van de lokale overheid genegeerd en zijn toch het grote meer op gegaan. Daar is het ijs niet overal betrouwbaar.