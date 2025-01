Rebellen zeggen Goma in Congo in handen te hebben

Buitenland

De stad Goma in het oosten van de Democratische Republiek Congo is volgens de antiregeringsgroep M23 in handen van die rebellen. Volgens de BBC delen inwoners van Goma beelden van de M23-strijders in de straten van de stad. Maandagochtend vroeg klonk er geweervuur in de stad, melden journalisten van persbureau AFP. Zondagnacht klonken er al explosies rondom de stad.