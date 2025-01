Witte Huis: deportaties naar Colombia hervat

Buitenland

Het Witte Huis heeft in een verklaring laten weten dat Colombia „akkoord is gegaan met alle voorwaarden die president Donald Trump heeft gesteld” en dat de deportatievluchten naar het land per direct worden hervat. De Colombiaanse president Gustavo Petro weigerde zondag migranten in militaire toestellen te laten landen, waarna Trump dreigde met importheffingen van 50 procent.