Honderdduizenden mensen nog steeds zonder stroom na storm Éowyn

Buitenland

De gevolgen van storm Éowyn zijn nog steeds groot in Ierland en Groot-Brittannië. Volgens energieleverancier ESB Networks zaten zaterdagavond ongeveer 402.000 huishoudens, boerderijen en bedrijven in Ierland nog steeds zonder stroom. In Noord-Ierland gaat het om 140.000 aansluitingen waarbij de elektriciteitsvoorziening nog niet is hersteld. In Ierland hebben 120.000 mensen bovendien geen stromend water.