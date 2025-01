Sierra Leone bereid tot samenwerking in zaak ‘Bolle Jos’

Binnenland

De politie van Sierra Leone is bereid om samen te werken met de Nederlandse overheid, Interpol en andere internationale politiediensten in de zaak van de voortvluchtige Jos Leijdekkers. Dat laat het ministerie van Informatie weten in een verklaring. Vrijdag doken beelden op waarop de 33-jarige Brabander te zien zou zijn, terwijl hij een kerkdienst bijwoonde in het West-Afrikaanse land.