Mediobanca verrast door bod oudste bank ter wereld

Paschi, de oudste bank ter wereld, wil de grotere Italiaanse rivaal via een aandelenruil kopen voor 13,3 miljard euro. Met de overname wil Paschi een „nieuwe nationale kampioen creëren in de Italiaanse banksector”. Financieel persbureau Bloomberg heeft van ingewijden gehoord dat Mediobanca het bod als vijandig beschouwt. Nagel lijkt op basis van de brief nog niet direct nee te zeggen, maar eerst alle belangen te willen afwegen. Een woordvoerder van Mediobanca weigerde tegenover Bloomberg commentaar te geven op de brief of de aankomende bestuursvergadering.

Analisten zijn tot nu toe sceptisch over de zet van Paschi en lijken te betwijfelen of de overnamepoging kan slagen. De bank, opgericht in 1472, balanceerde de afgelopen jaren zelf herhaaldelijk op de rand van de afgrond. In 2017 moest de bank opnieuw met miljarden euro’s staatssteun overeind worden gehouden. De Italiaanse overheid werd toen de grootste aandeelhouder van Paschi. De Italiaanse regering van premier Giorgia Meloni is echter voorstander van meer samenvoegingen in het bankenlandschap en probeert al langer het staatsbelang in Paschi af te bouwen.