Nog zes betogers vast na actie XR op A10 en A4

Binnenland

Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zitten nog vast, nadat ze zaterdag blokkades hadden veroorzaakt op de A10 en nabijgelegen A4. Volgens een woordvoerster van de politie is de rest van de 44 opgepakte betogers, die betrokken waren bij de blokkades, na verhoor inmiddels weer vrij. Het Openbaar Ministerie beslist later of ze worden vervolgd. De zes actievoerders zitten vast voor overtreding van de Wegenverkeerswet.