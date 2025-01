Tienduizenden Grieken eisen gerechtigheid na dodelijke treinramp

Buitenland

Ongeveer 46.000 mensen hebben zondag in de Griekse steden Athene en Thessaloniki gedemonstreerd om gerechtigheid te eisen voor de families van de 57 mensen die in 2023 omkwamen bij een treinongeluk. Volgens de politie waren er meer dan 30.000 betogers in hoofdstad Athene en 16.000 in Thessaloniki, de tweede stad van het land.