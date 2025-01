Man (51) overleden door steekincident in Schiedam

Binnenland

Een 51-jarige man is om het leven gekomen doordat hij werd neergestoken in Schiedam, meldt de politie zondag. Het steekincident gebeurde zaterdagavond rond 19.15 uur in de Hoogstraat in het centrum van de Zuid-Hollandse plaats. De man werd op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.