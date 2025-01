Oekraïne evacueert alle kinderen uit frontstad Pokrovsk

Buitenland

De Oekraïense autoriteiten hebben alle kinderen uit de frontstad Pokrovsk in veiligheid gebracht. Er zijn ongeveer 10.000 mensen in het district, waarvan 7.000 in de stad in het oosten van het land, zegt het militair bestuur van Pokrovsk. „Er zijn geen kinderen meer in de gemeenschap, ze zijn allemaal vertrokken.”