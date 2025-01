Halsema: 80 jaar na Holocaust ontstaan er nieuwe barsten

Binnenland

„Tachtig jaar na de Holocaust, toen de Joden zo gruwelijk in de steek werden gelaten, ontstaan nieuwe barsten in onze wereld: in de veiligheid, in het vertrouwen in de overheid en in de samenleving. En in de overtuiging van Joden dat hun toekomst en die van hun kinderen hier ligt.” Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zondag tijdens de Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark in de hoofdstad.