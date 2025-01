Grote brand in loods Goes weer opgelaaid

Binnenland

Een grote brand in een bedrijfspand aan de Pearyweg in het Zeeuwse Goes is zondagmorgen vroeg weer opgelaaid. De brandweer heeft er sinds zaterdagmiddag de handen vol aan. Doordat de wind is gedraaid, laaien de vlammen weer op en komt er weer veel rook vrij. Die trekt in de richting van de Zeelandbrug en is van verre te zien. Het blussen gaat nog uren duren.