Amsterdam UMC daagt Plasterk voor rechter om patentenkwestie

Binnenland

Het Amsterdam UMC is naar de rechter gestapt in de kwestie over patenten en patentaanvragen voor kankertherapieën van Ronald Plasterk. Het academische ziekenhuis heeft bij de rechtbank in Den Haag een bodemprocedure aangespannen tegen Plasterk en CureVac Netherlands, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van NRC.