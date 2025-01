Schoof en Halsema spreken bij Holocaustherdenking in Amsterdam

De herdenking wordt georganiseerd door het Nederlands Auschwitz Comité en is zoals elk jaar bij het Spiegelmonument in het Wertheim­park. In de ochtend is er een stille tocht van het stadhuis naar het monument, waar om 11.30 uur de plechtigheid begint.

Naast Schoof en Halsema spreken ook Nederlands Auschwitz Comité-voorzitter Jacques Grishaver, vertegenwoordiger van de Roma- en Sintigemeenschap Lalla Weiss en namens de jonge generatie Aron Rodriques Pereira.

Verder is er een voordracht van leerlingen van de basisschool Rosj Pina, en is er muziek van Herman van Veen, Maarten Peters en zigeunerorkest Brandt. Ook wordt een minuut stilte gehouden en zijn er kransleggingen.

De NOS zendt de herdenking, die altijd op de laatste zondag van januari wordt gehouden, rechtstreeks uit op NPO 1.