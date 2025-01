Musk spreekt AfD-leden toe bij begin verkiezingscampagne

Musk zei ook dat het oké is om „trots te zijn” op het feit dat je Duitser bent. „Ik denk dat er eerlijk gezegd te veel aandacht is voor schuld uit het verleden en dat we dat achter ons moeten laten. Kinderen moeten niet schuldig zijn aan de zonden van hun ouders of zelfs hun overgrootouders.” Hij zei ook dat Duitsland lijdt onder „te veel bureaucratie uit Brussel”.

„Ik hoop van harte dat de AfD het goed doet en dat Alice Weidel kanselier wordt”, zei hij aan het einde van de toespraak die nog geen vijf minuten duurde. Zijn woorden werden met gejuich ontvangen door de ongeveer 4500 aanwezige AfD-aanhangers in een zaal in de Duitse stad Halle.

Weidel bedankte Musk en maakte een toespeling op een bekende slogan van Musks bondgenoot Donald Trump. „Make Germany Great Again”.