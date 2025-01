Directeur museum Roemenië spreekt van zeer gerichte roof

Binnenland

De roofoverval in het Drents Museum in Assen waarbij Roemeense historische gouden kunstschatten zijn ontvreemd, was volgens de directeur van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest, Ernest Öberlander-Târnoveanu, een zeer gerichte actie van de drie daders. De overval duurde maar twee minuten en de Gouden Helm van Cotofenesti en drie Dacische gouden armbanden zijn door de daders buitgemaakt, zei de museumdirecteur tegen Roemeense media.