Politie verricht zo’n 130 arrestaties bij actie XR op A10

Door de demonstratie was een deel van de A10 bij station Amsterdam Zuid ongeveer drie kwartier afgesloten voor verkeer. XR voerde actie tegen ING, waarvan het voormalige kantoor langs de snelweg staat, vanwege de financiering van de fossiele industrie. De actiegroep blokkeerde de snelweg al vaker, zoals in februari en april vorig jaar. De politie wist een actie op de A10 in maart te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van de politie stopten even na 12.00 uur ter hoogte van de S108 op de A10 twee busjes met actievoerders die de weg blokkeerden. Ook op de nabijgelegen A4 blokkeerden twee busjes en een auto de weg. De politie greep snel in en arresteerde de inzittenden. Zij worden nog verhoord, waarna het Openbaar Ministerie beslist of ze worden vervolgd.

Op hetzelfde moment probeerde bij de S109 een groep de snelweg op te komen. De politie was hier volop aanwezig, waardoor de betogers niet verder kwamen dan de oprit. Toen de demonstranten, die verdeeld waren over twee groepen, geen gehoor gaven aan de vordering van de politie om te vertrekken, zijn ze aangehouden en in twee stadsbussen verplaatst.

Een woordvoerster van XR sprak van een geslaagde actie, ook al konden niet alle demonstranten de snelweg bereiken.