Arthur Brand: vreselijk dat explosiegolf musea heeft bereikt

Brand staat bekend als ‘kunstdetective’ omdat hij vaak gestolen kunst weet te traceren. Hij constateert dat het Drents Museum niet de eerste kunstinstelling is die wordt beroofd met een explosie. Drie maanden geleden werden werken van Warhol buitgemaakt in een galerij in Oisterwijk. „Nederland is wereldwijd het land met de meeste aanslagen en explosieven, en niemand lijkt te weten hoe we dit moeten stoppen”, aldus Brand. „En de dieven merken nu dat het werkt. De sky is the limit, het hek is van de dam. Dat is zeer zorgwekkend, op alle fronten. De politie en de overheid moeten hier heel snel een antwoord op vinden.”

Brand is vrij stellig over de kleine kans dat de gouden stukken nog terugkeren. „Dit is een nachtmerriescenario voor een museum”, legt hij uit. „Schilderijen worden vaak gestolen om uiteindelijk te verkopen of terug te geven. Maar goud wordt gestolen om omgesmolten te worden.” Dit blijkt uit een aantal andere grote goudroven uit internationale musea. In 2017 werd in Berlijn een 100 kilo wegende gouden munt buitgemaakt die niet meer terugkeerde. In München werd een grote Romeinse goudschat ontvreemd, die ook is omgesmolten. „Dit is een grote ramp voor Roemenië: deze collectie was belangrijk nationaal erfgoed”, aldus Brand.