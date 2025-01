Grote roof bij Drents Museum, archeologische topstukken gestolen

Binnenland

Uit het Drents Museum in Assen zijn archeologische topstukken gestolen. De dieven konden het museum in nadat ze een explosief hadden laten afgaan, waarbij verschillende ruiten zijn gesneuveld. Dat zei officier van justitie Debby Homans op een persconferentie in het museum. De politie zegt op zoek te zijn naar een verdacht voertuig en vraagt omwonenden of ze beelden hebben van de explosie.