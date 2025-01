Zelensky: Poetin probeert Trump te manipuleren

Buitenland

De Russische president Vladimir Poetin probeert zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump te manipuleren, stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Poetin zei eerder op de dag dat hij bereid is om met Trump te praten over Oekraïne, maar Zelensky vertrouwt de beweegredenen van Poetin niet. Oekraïense inlichtingendiensten denken dat Rusland gewoon door wil vechten in de oorlog.