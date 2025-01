Uiterst rechtse AfD betoogt na aanval door migrant Aschaffenburg

Björn Höcke, de leider van de AfD in de deelstaat Thüringen, gaf de regering de schuld van het geweld zoals dat in Aschaffenburg. Tegendemonstranten versperden hem de toegang tot een met kaarsen verlichte herdenkingsplek in een park waar de afgewezen Afghaanse asielzoeker woensdag toesloeg. Höcke en andere AfD-functionarissen legden later bloemen op een andere plek.

De verdachte is tijdelijk opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.