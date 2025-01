beeld Corina Schipaanboord

Wandelroute Libel begint op een breed grindpad met aan weerszijden hoge bomen. Hiervandaan waaieren meerdere routes uit door het bos. Alles oogt grijs en somber vandaag. Alleen het felgroene mos dat de bosbodem hier en daar bedekt, zorgt voor wat kleur.

De Libelroute waagt zich verder het bos in, op een smaller pad. Een groot deel van dat pad staat blank. In de plassen regenwater weerspiegelen de naaldbomen. Misschien is het een idee om in natte periodes route Libel om te dopen tot route Zeehond.

Het uitzicht wordt wat weidser en de wandeling gaat verder over een vlakte met geel zand. De donkergroene naaldbomen contrasteren heel mooi met de ondergrond.

Een kano zou de wandeling vandaag makkelijker maken

Het pad komt opnieuw uit op een breed bospad dat voor het grootste gedeelte onder water staat. Met een kano zou je hier vandaag een heel eind kunnen komen. Dus dat wordt klauteren van boomwortel naar boomwortel en je in bochten wringen om geen natte voeten te krijgen. Zo duurt de route dubbel zo lang, maar is hij ook dubbel zo verrassend.

beeld Corina Schipaanboord

In de verte doemt een uitkijktoren op. Daar gaat de tocht heen. Het pad leidt eerst nog langs een weiland en heidevelden. Wat zal het hier schitterend zijn als de heide bloeit! Toch maar een keer terugkomen in augustus. De kans is groot dat de plassen dan ook zijn opgedroogd.

Een groot aantal trappen brengt je op de uitkijktoren van zo’n 25 meter hoog. Het uitzicht is fenomenaal. Bos, zandduinen, vennen en heidevelden wisselen elkaar af.

Na de afdaling gaat de route weer verder. De zon perst zich door de wolken en zorgt voor schitterende taferelen in de plassen en vennen. Via zanderige slingerpaadjes langs een soort zandduinen met een lage begroeiing gaat het verder. Een reusachtige, eenzame den staat scheef over het pad gebogen, als een soort erepoort.

Een ven doemt op, de Putse Moer. Het is hier zelfs in de winter als veel bomen kaal zijn toch prachtig, met de verschillende kleurschakeringen, zoals het gele riet, de groene naaldbomen, de blauwe lucht met grijze wolken en het glinsterende water.