Denemarken, VS en Groenland gaan samen veiligheid regio bespreken

„De veiligheid in het Arctische gebied stond niet op de agenda, maar we zijn overeengekomen dat het later besproken wordt tussen de VS, Denemarken en Groenland”, aldus het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft interesse getoond in het inlijven van Groenland, dat nu een autonome status heeft binnen het Koninkrijk Denemarken. Trump heeft niet uitgesloten militaire of economische macht te gebruiken om Denemarken over te halen het eiland over te dragen.