Vogelgriep over Duitse grens, beperking voor één Drents bedrijf

Binnenland

Er is vlak over de grens met Duitsland vogelgriep vastgesteld, meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. Duitsland heeft in de 10 kilometer rondom het besmette legbedrijf in de plaats Hoogstede een vervoersverbod ingevoerd. Een klein deel van die beperkingszone valt in Nederland, met daarbinnen één pluimveebedrijf. Ook voor dat bedrijf, gelegen nabij Nieuw-Schoonebeek in de gemeente Emmen, gelden de beperkingen.