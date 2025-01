EU-toezichthouder EMA verlaat X van Trump-bondgenoot Musk

Buitenland

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder voor vaccins en geneesmiddelen in Europa, stopt met het gebruik van X. Dat sociale medium is in handen van Elon Musk, een belangrijke bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Het EMA, gevestigd in Amsterdam, is voor zover bekend de eerste organisatie van de Europese Unie die het platform de rug toekeert.