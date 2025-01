Centric getroffen door datalek, mogelijk ransomwareaanval

Die bende, met de naam Clop, stelde eerder software van Cleo te hebben aangevallen. Op die manier zou de groep gegevens van tientallen bedrijven hebben buitgemaakt, meldden verschillende techmedia eind december.

Volgens Centric heeft de kwetsbaarheid geen impact gehad op andere systemen of de dienstverlening. „Uiteraard hebben we maatregelen genomen om herhaling te voorkomen”, aldus het IT-bedrijf, dat niet heeft bekendgemaakt welke klant is getroffen.