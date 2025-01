De repatriëring werd aangekondigd door het Coördinatiehoofdkwartier voor de behandeling van krijgsgevangenen, een Oekraïense staatsinstantie. De uitwisseling van gevangenen en het teruggeven van stoffelijke resten is een van de weinige gebieden waarop Moskou en Kyiv samenwerken sinds het begin van de oorlog. De nieuwste repatriëring is de grootste in maanden.

Volgens een verklaring van het Coördinatiehoofdkwartier werden 451 van de gesneuvelde soldaten teruggebracht vanuit „de richting van Donetsk”. Waarschijnlijk gaat het om Oekraïense troepen die omkwamen in de strijd om het logistieke knooppunt Pokrovsk. Die Oekraïense stad had ooit ongeveer 60.000 inwoners, maar is door maandenlange Russische bombardementen verwoest. Pokrovsk zou op dit moment de hoogste militaire prioriteit van het Kremlin zijn.

Ook vermeldt de verklaring de teruggave van 34 doden uit mortuaria in Rusland, waar Oekraïne afgelopen zomer een offensief uitvoerde in de westelijke regio Koersk.