Boodschappers met goed nieuws 

Hij was om 4.00 uur opgestaan, zijn vrouw een uur eerder om nsima, maïspap, voor hem te maken. Nadat hij zijn ontbijt op had, had hij afscheid van zijn echtgenote genomen. Hij ging op reis naar de belangrijkste stad in zijn district, Blantyre. Als leider van een groep boeren mocht hij daar een regionale vergadering bijwonen: zijn eerste meeting met vertegenwoordigers van Food For LiFe. Hij moest verslag uitbrengen van de inspanningen van zijn deelnemers en de resultaten daarvan.

Geen spanning

Inmiddels loopt hij over de hobbelige, smalle, gevaarlijke en glibberige zandwegen. Nog nooit is hij in Blantyre geweest. Nog nooit heeft hij een vergaderzaal van een hotel gezien. Toch voelt hij geen spanning, want hij komt met goed nieuws: in de drie jaar van zijn groepsleiderschap hebben zijn mensen steeds voldoende voedsel van hun akkers gehaald.

Zijn metgezel voelt zich nerveuzer. Hij is nog maar net deelnemer aan Food For Life en heeft, net als zijn 7000 collega’s in Malawi, een paar weken geleden zaaizaden en meststoffen ontvangen. Daarmee heeft hij zijn akker klaargemaakt en beplant, maar wat gaat het allemaal opleveren? Zijn vrouw, kinderen en hijzelf hebben al weken bijna geen eten op. Hij voelt zich zwak, maar worstelt verder.

Traditie

Tot voor kort paste de boer de methode van zijn voorouders toe. Altijd met hoop op een goede oogst, die nooit kwam. Maar ja, de traditie verbood hem een ander systeem te gebruiken. Zou dat Food For LiFe-gebeuren echt helpen?

Tijdens de meeting in het hotel valt hun mond open. Alles is schoon, op tafels staat een overvloed aan eten, er liggen notitieblokjes. Dan mag de leider naar voren komen om verslag te doen. Hij doet dat met passie. Met overtuiging en enthousiasme. „We hadden ieder jaar honger. En nu al drie jaar niet meer. Dankzij Food For LiFe is er geen misoogst meer geweest. En dat alleen met mest en groen.” Anderen vallen hem bij.

Een wonder

Na het dankgebed beginnen de leider en de deelnemer aan de terugreis. Ze zijn blij en dankbaar dat FFF niet na een paar jaar is gestopt, zoals veel andere projecten. Dankzij alle gebeden en giften van hun broeders en zusters in Nederland. Dankzij de zegen van de Heere. Nu al vijftien jaren lang. Het voelt als een wonder. Het ís een wonder. Eenmaal thuis knielen ze neer om te danken voor de goede vergadering en hun behouden thuiskomst na de lange, gevaarlijke reis.

In het jaar 2025 willen we het project graag opschalen van iedere dag eten voor 125.000 mensen naar iedere dag eten voor 1 miljoen mensen. Wilt u helpen door te bidden en te geven? Broeders en zusters zoals de boer en de groepsleider uit het verhaal zullen dankbaar zijn.

U kunt u onze reisverhalen (ook) vinden op www.FoodForLifeMalawi.com/reisverhalen.