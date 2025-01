Maximale taakstraf voor man die vrouw (32) aanzette tot zelfmoord

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van veertien maanden geëist tegen D., waarvan zeven maanden voorwaardelijk.

De zaak bij de rechtbank in Den Haag gaat over een vrouw die in november 2021 stierf nadat ze het zelfdodingsmiddel ‘middel X’ had ingenomen. Zij had onder meer een bipolaire stoornis, waanbeelden en niet-aangeboren hersenletsel. Ze had al eerder geprobeerd een einde aan haar leven te maken.

Ongeveer drie weken voor haar overlijden kreeg de vrouw via de Coöperatie Laatste Wil contact met D., iemand die ze vooraf totaal niet kende. Hij is geen psycholoog of arts, maar een gepensioneerd bankmedewerker. Via WhatsApp stuurden ze dagelijks berichten naar elkaar, tot vlak voor haar overlijden.

D. schreef onder meer dat ze bijna eeuwige rust had en dat het „een feest is als je ogen definitief gesloten zijn en je ademhaling voorbij is”. Ook zei hij wat ze op haar laatste dag moest doen en wat ze tegen artsen moest zeggen om geen argwaan te wekken.

Het komt niet vaak voor dat iemand wordt veroordeeld voor aanzetten tot zelfmoord. In 2005 was iemand daar schuldig aan bevonden, in 2009 werden twee mensen veroordeeld en in 2019 was een verdachte hiervan vrijgesproken.