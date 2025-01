Poetin wil met Trump ook over beperking aantal kernwapens praten

Buitenland

De Russische president Vladimir Poetin wil de gestrande gesprekken met de VS over het beperken van het aantal kernwapens hervatten, heeft het Kremlin laten weten. Het is een reactie op de uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij wil werken aan vermindering van het aantal nucleaire wapens en dat hij hoopt dat Rusland en China dat idee steunen en zelf ook hun aantal kernwapens verminderen.