Oudste bank ter wereld doet bod op grotere Italiaanse rivaal

Het overnamebod is een nieuwe stap in de fusiegolf binnen de Italiaanse bankensector, die in 2020 begon. Ook wordt het gezien als een reactie op het overnamebod dat UniCredit, de grootste bank van Italië, eind november vorig jaar uitbracht op zijn kleinere binnenlandse rivaal Banco BPM.

Monte dei Paschi, opgericht in 1472, balanceerde de afgelopen jaren zelf herhaaldelijk op de rand van de afgrond. In 2009 moest de bank voor het eerst worden gered nadat slechte leningen en derivatentransacties bijna tot een faillissement leidden. In 2017 moest de bank opnieuw met miljarden euro’s staatssteun overeind worden gehouden. De Italiaanse overheid werd toen de grootste aandeelhouder van Paschi.