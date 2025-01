Veldkamp wacht af hoe Trump woorden over Panama omzet in daden

De woorden van Trump zijn een signaal richting China, interpreteert de minister. Havens aan beide zijden van het kanaal worden beheerd door een Chinees bedrijf. Dat roept wantrouwen op bij de Amerikaanse president, die vindt dat het land zich te veel bemoeit met het kanaal. China spreekt dat laatste tegen.

Panama heeft deze week alarm geslagen bij de Verenigde Naties nadat Trump zijn ambities na zijn aantreden had herhaald.

Veldkamp zegt in gesprek te zijn met de Amerikanen over de uitwerking van de plannen. „Ik ga ervan uit en wil er ook vanuit gaan dat de VS de soevereiniteit van andere landen respecteren.”

Het beroemde kanaal is een eeuw geleden gegraven door de Verenigde Staten, maar in 1999 overgedragen aan Panama. Het is de enige verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan en daardoor van groot economisch belang.