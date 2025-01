Rotterdamse raad is langdurig kapotte roltrappen beu

Binnenland

Vrijwel de gehele Rotterdamse gemeenteraad is ontstemd over de vele defecte roltrappen bij het openbaar vervoer en op enkele andere plaatsen in de stad. Uit de stad komen veel klachten over roltrappen en soms ook liften die korte of lange tijd buiten werking zijn. Op dit moment wachten vijftien roltrappen, voornamelijk bij metrostations, op reparatie. Maar een snelle oplossing is niet in zicht, waarschuwt mobiliteitswethouder Pascal Lansink-Bastemeijer