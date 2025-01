Tesla moet helft auto’s in China updaten om veiligheidsrisico’s

Economie

Tesla ziet zich genoodzaakt om een software-update uit te voeren voor ongeveer 1,2 miljoen van zijn elektrische auto’s in China. Dat is ongeveer de helft van het totale aantal verkochte Tesla-voertuigen in het Aziatische land. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s wil zo problemen met de stuurbekrachtiging en achteruitrijcamera’s oplossen die volgens Chinese autoriteiten voor veiligheidsrisico’s zorgen.