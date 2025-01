Tata Steel onderzoekt bouw goedkopere en duurzamere windmolens

Economie

Tata Steel Nederland doet samen met de TU Delft onderzoek naar de bouw van nieuwe windmolens die duurzamer, goedkoper en veel langer meegaan dan de huidige modellen. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en wordt ook intensief samengewerkt met partijen in de windmolenmarkt. Doel is om in 2027 van start te gaan met een proef voor de bouw van een ‘groenere’ windmolen.