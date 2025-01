School Nieuwegein geschokt over dood leerling door ‘stikspel’

Binnenland

Het Anna van Rijn College in Nieuwegein is „diep geschokt” door de dood van een leerling uit 3 vwo. In een reactie op de website van de school staat dat hij is overleden bij een zogeheten ‘stikspel’, ook wel choking game genoemd. Het verlies heeft de leerlingen, ouders en medewerkers „diep geraakt”. „Hij laat een grote leegte achter binnen onze school en we zullen hem enorm missen.”