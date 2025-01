Nederland Europees koploper kinderen in kinderopvang

Binnenland

In 2023 ging 72 procent van de 0- tot 3-jarige kinderen in Nederland tenminste 1 uur per week naar de formele kinderopvang. Daarmee is Nederland Europees koploper. In de 27 lidstaten van de EU was dit gemiddeld 37 procent. Dat blijkt uit een vergelijking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van cijfers uit Landelijke Jeugdmonitor met cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.