Topman verlichtingsbedrijf Signify kondigt vertrek aan

Volgens een verklaring van Signify zijn Rondolat en de raad van commissarissen overeengekomen dat de tijd rijp is voor een leiderschapswissel. Hij stapt op na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april. De commissarissen gaan op zoek naar een opvolger.

Signify publiceerde vrijdag ook zijn jaarcijfers. Daarover toont Rondolat zich tevreden. „De resultaten van vandaag laten zien dat ons bedrijf blijft groeien. Ondanks tegenwind in China en in de professionele sector in Europa, hebben we in het vierde kwartaal verdere verbeteringen geboekt, met een bijzonder sterke prestatie van de consumentendivisie.”

Signify meldde bij de jaarcijfers van 2023 nog duizend banen te schrappen, waarvan bijna de helft in Nederland. Het banenverlies maakte deel uit van een eerder aangekondigde reorganisatie die een forse besparing moest opleveren.