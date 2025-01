Wachttijd komt door tekort aan huisartsen, zeggen verbonden

Huisartsenpraktijken hebben het volgens LHV en NHG heel druk. „Er wordt steeds meer zorg van huisartsen gevraagd, onder andere doordat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen”, aldus de beroepsverenigingen. Op andere plekken in de zorg belanden mensen op een wachtlijst, en in de tussentijd doen ze weer een beroep op de huisarts om die wachttijd door te komen.

Volgens de LHV en het NHG zijn er meer huisartsen en praktijkmedewerkers nodig. „Gelukkig is het aantal plekken op de huisartsenopleidingen opgehoogd; hopelijk leidt dat over enkele jaren tot instroom van meer huisartsen.” Maar als die mensen er eenmaal zijn, is het ook belangrijk om ze te behouden. Daarom pleiten de organisaties voor minder werkdruk door het verminderen van „administratieve rompslomp”.

Ook willen de beide verenigingen dat de wachtlijsten in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg worden teruggedrongen. Als mensen daar hulp kunnen krijgen, krijgen huisartsen meer ruimte voor andere patiënten.

Huisartsen streven ernaar om mensen binnen drie dagen te helpen bij problemen die niet spoedeisend zijn. Bij zes op de tien patiënten lukt dat, maar in een enquête van ANP en Kieskompas zeggen drie op de tien mensen dat ze langer moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. Een deel moet tot twee weken wachten. De problemen zijn het grootst in Flevoland en Utrecht. In die provincies duurt het voor meer dan 40 procent van de mensen langer dan drie dagen voor ze op afspraak kunnen komen.