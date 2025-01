SER-voorzitter Putters: pensioenplan NSC ‘wolf in schaapskleren’

Putters heeft samen met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie, een opiniestuk geschreven in De Telegraaf. De Pensioenfederatie heeft eerder al kritiek geuit. De twee schrijven dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan het nieuwe pensioenstelsel en dat de hervorming nu tot stilstand dreigt te komen door het voorstel van NSC.

„Het klinkt vriendelijk en logisch: ervoor zorgen dat mensen over hun eigen pensioengelden kunnen beslissen. Waarom zou je ertegen zijn? Het voorstel is echter een wolf in schaapskleren. Het betekent een fundamentele wijziging van het nieuwe pensioenstelsel, met grote risico’s voor de pensioenen van werkenden en gepensioneerden”, waarschuwen Putters en Jaarsma in De Telegraaf.

Volgens beide voorzitters is de kans groot dat door het plan van NSC er niet wordt overgestapt naar het nieuwe stelsel omdat minimaal 30 procent van de deelnemers van een pensioenfonds erover moet stemmen. „Als je bedenkt dat slechts een klein deel van de mensen nu de post van hun pensioenfonds opent, lijkt dat weinig kansrijk.”

En dan moet ook de helft er nog mee instemmen. Het onderwerp is echter zo financieel complex dat het lastig is een goede keuze te maken, stellen ze. „De kans is groot dat mensen er dan voor kiezen om alles bij het oude te laten, veelal beïnvloed ook door het beeld dat de pensioenen in het oude stelsel gegarandeerd zouden zijn.” Putters en Jaarsma denken dat het voorstel niet alleen slecht is voor het pensioen van mensen, maar verwachten ook dat het pensioenstelsel „complexer en duurder” wordt, met twee systemen naast elkaar.

De Tweede Kamer wil dat de Raad van State zich over het voorstel van NSC buigt om „met spoed” in kaart te brengen wat de gevolgen precies kunnen zijn.