Burgemeester van Moskou: Oekraïense droneaanvallen afgeweerd

„Op de plaats waar de brokstukken neerkwamen is er geen schade en zijn er geen slachtoffers gevallen. Speciale hulpdiensten zijn ter plaatse”, schreef Sobjanin.

Het Russische federale luchtvaartagentschap berichtte dat twee luchthavens in Moskou alle vluchten hadden opgeschort, aldus Russische persbureaus. Het Russische ministerie van Defensie meldde dat het donderdag in een periode van drie uur 49 Oekraïense drones had vernietigd, waarvan 37 boven de regio Koersk.