Vliegtuigfabrikant Boeing waarschuwt voor verlies door stakingen

Door de staking verwacht Boeing 1,1 miljard dollar extra kwijt te zijn. Naast vertraagde leveringen gaat het ook om hogere loonkosten als gevolg van de salarisverhogingen die de fabrieksmedewerkers wisten af te dwingen. Ook nemen probleemprojecten in opdracht van het Amerikaanse leger een hap van 1,7 miljard dollar uit de resultaten.

De omzet in het slotkwartaal van 2024 kwam uit op 15,2 miljard dollar, minder dan analisten hadden verwacht. Daarop leed het bedrijf een verlies per aandeel van 5,46 dollar. De operationele kasstroom, dus hoeveel geld er concreet binnenkomt of wegvloeit, was 3,5 miljard dollar negatief.

Boeing presenteert de voorlopige cijfers eerder dan verwacht. Een uitgebreider kwartaal- en jaarbericht verschijnt aanstaande dinsdag.