Schoof uit zorgen tegen Chinese vicepremier over steun aan Rusland

Binnenland

Premier Dick Schoof heeft tijdens een werkdiner met de Chinese vicepremier Ding Xuexiang zijn zorgen geuit over de steun die Chinese bedrijven nog steeds bieden aan de Russische oorlogsindustrie. Schoof laat op X weten dat hij en buitenlandminister Caspar Veldkamp ook spraken over de mensenrechten in China en Chinese cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven of instellingen. Hoe vicepremier Ding reageerde, vermeldt Schoof niet.