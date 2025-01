Consumentenclub hekelt aanbod Meta rond advertentieloze sites

Economie

Gebruikers van Facebook en Instagram krijgen in de Europese Unie nog steeds geen eerlijke keuze voorgespiegeld als moederbedrijf Meta ze vraagt of ze een versie willen die geld kost of niet. Dat stelt de Europese consumentenorganisatie BEUC na een analyse van het nieuwe aanbod dat het socialemediabedrijf het afgelopen najaar presenteerde.