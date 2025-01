Trump hoopt ook op rol China bij einde oorlog Oekraïne

Volgens Trump hebben de Chinezen invloed: „Ze hebben veel macht over die situatie.” Hij verwacht dat met gezamenlijke inzet een einde aan de strijd mogelijk is. Volgens hem ligt het vooral aan de Russen, want Oekraïne zou bereid zijn tot een deal. Trump wil dan ook zo snel mogelijk de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten.

De Amerikaanse president onderstreepte dat het hier niet om economische belangen gaat. Hij zou mensenlevens willen redden.