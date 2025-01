Nieuwe asielwetten kosten IND 25 tot 60 miljoen euro extra

Het idee van het tweestatusstelsel is om asielzoekers te verdelen in twee groepen: zij die vluchten voor oorlog en geweld en zij die om hun politieke opvattingen, geloof of seksuele geaardheid worden vervolgd. De eerste groep krijgt in de nieuwe situatie minder rechten. Faber verwacht dat driekwart van deze mensen tegen dat besluit in beroep zal gaan.

De IND is naar schatting 11,7 tot 27 miljoen euro per jaar extra kwijt aan personeelskosten om deze beroepszaken af te handelen. De dienst heeft daarvoor 120 tot 279 extra voltijdsbanen nodig.

Bovenop de jaarlijkse kosten rekent de bewindsvrouw ook op eenmalige uitgaven voor de IND, onder andere omdat de systemen moeten worden aangepast.

Faber heeft deze indicatieve berekening gemaakt naar aanleiding van Kamervragen van Kati Piri (GroenLinks-PvdA) over de financiële gevolgen van het tweestatusstelsel en de asielnoodmaatregelenwet.