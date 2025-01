Staatssecretaris: adviezen toeslagencompensatie spreken mij aan

Palmens voorganger Nora Achahbar had de commissie om hulp gevraagd om de hersteloperatie vlot te trekken. „Deze aanbevelingen gaan ons daarbij helpen”, reageerde de NSC-bewindsvrouw. „Natuurlijk wordt er hard gewerkt en is er al veel gedaan”, benadrukte ze. Maar de praktijk is en blijft dat veel ouders vastlopen in het systeem.

„Wat er is gebeurd, kunnen we niet ongedaan maken”, zei Palmen die als ambtenaar al vroeg waarschuwde voor de nietsontziende aanpak van mensen die als fraudeur werden gezien. „De overheid kan wel kijken naar wat de mensen nodig hebben om verder te kunnen.” Zij hoopt over ongeveer een maand met een inhoudelijke reactie te komen.